 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

En 2026, votez Coco Tolisso !
information fournie par So Foot 28/11/2025 à 12:57

En 2026, votez Coco Tolisso !

En 2026, votez Coco Tolisso !

Quelques jours après l’enflammade au sujet du retour sur un terrain de Paul Pogba, Corentin Tolisso a montré qu’il était le milieu champion du monde 2018 le plus en forme. Ses buts en pagaille et son rôle plus offensif ne lui ont pas fait oublier son art pour les transversales. Espérons que Didier Deschamps ait conservé son numéro de téléphone.

Les chasseurs d’autographes suivent sans doute Corentin Tolisso jusque chez lui pour tenter de récupérer un précieux gribouillage mais, depuis cet été, son adresse est pourtant connue de tous les amateurs de football français : dans la surface de réparation adverse. En cette première partie de saison, le nouveau capitaine de l’OL a validé cet honneur avec sept buts, tous inscrits dans cette zone, et un statut de patron qui prend toujours plus d’épaisseur à chaque match. Il a largement participé à la bulle infligée au Maccabi Tel-Aviv (0-6), ce jeudi soir, en collant un triplé. Symbole de sa mue en renard, il lui a suffi d’être dans les 5,50 mètres pour claquer deux têtes et une reprise en une touche au fond des filets contre le club israélien.

Au lendemain du coup du chapeau de Vitinha en Ligue des champions, le Français a avoué que ramener le ballon du match avait toujours été son rêve. « Je vais le faire signer par tout le staff et les coéquipiers et le donner à mon père » , a-t-il souri, avant de placer une dédicace à son frérot Alexandre Lacazette. Parce qu’il est comme ça, Coco : rassembleur. Quand la plupart des adversaires de Ligue 1 pestent face à son comportement sur le terrain, que les arbitres doivent se boucher les oreilles à chaque fois qu’il vient dans leurs pattes, ses actuels coéquipiers le dépeignent plutôt comme l’âme d’un vestiaire qui a parfois été divisé. Sourire Colgate et chaussettes sur le survète – style discutable, mais propre aux joueurs formés à Lyon –, il assume un rôle de grand frère qu’on ne lui a pas toujours soupçonné.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les supporters de Stuttgart violemment pris à partie par la police néerlandaise
    Les supporters de Stuttgart violemment pris à partie par la police néerlandaise
    information fournie par So Foot 28.11.2025 12:44 

    Comme le fromage, la France et les Pays-Bas partagent une autre spécialité. La Ligue Europa et les incidents de supporters, c’est une longue histoire d’amour. Cette fois-ci, pourtant, ce ne sont pas les fans qu’il faut blâmer, mais bien les autorités. À quelques ... Lire la suite

  • Maxwell futur directeur sportif de l’Ajax ?
    Maxwell futur directeur sportif de l’Ajax ?
    information fournie par So Foot 28.11.2025 12:43 

    Maxwell, qualité costard. Maxwell Scherrer Cabelino Andrade, Maxwell quoi, n’occupe aujourd’hui plus de fonctions clairement définies au sein du Paris Saint-Germain. Après sa retraite sportive en 2017, il a enchaîné sur une fonction de coordinateur sportif jusqu’en ... Lire la suite

  • Tous savoir sur le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France
    Tous savoir sur le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France
    information fournie par So Foot 28.11.2025 12:03 

    La Ligue 1 entre dans la danse. C’est la phase la plus attendue de la Coupe de France, les clubs de l’élite vont bientôt se mélanger aux 46 équipes issues du 8ᵉ tour, qui aura lieu ce week-end. Les cadors de l’élite et les rescapés amateurs ou semi-professionnels ... Lire la suite

  • Une légende du PSG adoube Vitinha
    Une légende du PSG adoube Vitinha
    information fournie par So Foot 28.11.2025 11:44 

    Blaisou, blaisou, blaisou ! Le triplé de Vitinha n’est pas passé inaperçu dans le monde du football . Après Thomas Frank, Luis Enrique et son coéquipier Willian Pacho, c’est au tour de l’ancienne icône du Parc, Blaise Matuidi, de tresser les louanges de « Petit ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank