En 2026, votez Coco Tolisso !

Quelques jours après l’enflammade au sujet du retour sur un terrain de Paul Pogba, Corentin Tolisso a montré qu’il était le milieu champion du monde 2018 le plus en forme. Ses buts en pagaille et son rôle plus offensif ne lui ont pas fait oublier son art pour les transversales. Espérons que Didier Deschamps ait conservé son numéro de téléphone.

Les chasseurs d’autographes suivent sans doute Corentin Tolisso jusque chez lui pour tenter de récupérer un précieux gribouillage mais, depuis cet été, son adresse est pourtant connue de tous les amateurs de football français : dans la surface de réparation adverse. En cette première partie de saison, le nouveau capitaine de l’OL a validé cet honneur avec sept buts, tous inscrits dans cette zone, et un statut de patron qui prend toujours plus d’épaisseur à chaque match. Il a largement participé à la bulle infligée au Maccabi Tel-Aviv (0-6), ce jeudi soir, en collant un triplé. Symbole de sa mue en renard, il lui a suffi d’être dans les 5,50 mètres pour claquer deux têtes et une reprise en une touche au fond des filets contre le club israélien.

Au lendemain du coup du chapeau de Vitinha en Ligue des champions, le Français a avoué que ramener le ballon du match avait toujours été son rêve. « Je vais le faire signer par tout le staff et les coéquipiers et le donner à mon père » , a-t-il souri, avant de placer une dédicace à son frérot Alexandre Lacazette. Parce qu’il est comme ça, Coco : rassembleur. Quand la plupart des adversaires de Ligue 1 pestent face à son comportement sur le terrain, que les arbitres doivent se boucher les oreilles à chaque fois qu’il vient dans leurs pattes, ses actuels coéquipiers le dépeignent plutôt comme l’âme d’un vestiaire qui a parfois été divisé. Sourire Colgate et chaussettes sur le survète – style discutable, mais propre aux joueurs formés à Lyon –, il assume un rôle de grand frère qu’on ne lui a pas toujours soupçonné.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com