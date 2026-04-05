En 2026, des ultras bordelais se battent à Locminé

Bordeaux ne connaît définitivement pas les soirées parfaites. Vainqueurs de Locminé pour la première de Rio Mavuba, les Girondins retrouvent le sourire après deux défaites entérinant quasiment leur espoir de monter en Ligue 3 (chelou ce nom) la saison prochaine. Malgré cette victoire et comme souvent ces dernières années, la soirée ne s’est terminée sur les chapeaux de roue pour le club au scapulaire.

Un individu en sang

Juste après le coup de sifflet final, une vingtaine de supporters identifiés comme des membres du groupe Ultramarines ont contourné le stade pour pénétrer dans l’espace partenaire . D’après le communiqué du club de Locminé, plusieurs personnes présentes ont alors été agressées par les ultras bordelais . Sud-Ouest a indiqué que des coups ont été échangés et qu’un individu s’est retrouvé en sang.…

MBC pour SOFOOT.com