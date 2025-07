Emploi : hausse des embauches de 1,9%, portée par "le dynamisme" des CDI", selon l'Urssaf

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

La part des CDI dans les embauches de plus d'un mois s'établit ainsi à 52,4%, soit "un niveau jamais atteint", indique l'Urssaf.

On en comptabilise 2,35 millions. Le nombre de déclarations d'embauche de plus d'un mois (hors intérim) a enregistré une hausse de 1,9% au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent, a indiqué ce mercredi 23 juillet l'Urssaf.

Ce résultat confirme "la légère inflexion à la hausse amorcée au trimestre précédent (+0,4%), succédant à plusieurs trimestres consécutifs de baisse depuis mi 2022", indique l'organisme dans un communiqué. Cette hausse est portée par "le dynamisme des déclarations d'embauche en CDI", en forte accélération (+4,5% après +2% au trimestre précédent). A l'inverse, les déclarations en CDD de plus d'un mois poursuivent leur repli (-0,8% après -1,2%). La part des CDI dans les embauches de plus d'un mois s'établit ainsi à 52,4%, soit "un niveau jamais atteint", indique l'Urssaf.

L'augmentation des déclarations d'embauche du deuxième trimestre 2025 concerne à la fois les entreprises de moins de 20 salariés (+3,4%) et les structures de plus grande taille (+0,9%). Par secteur, la progression du deuxième trimestre est portée principalement par la hausse du tertiaire (+2,7%). Dans l'industrie, le nombre des déclarations d'embauche de plus d'un mois repart à la baisse (-2,2%) après s'être stabilisé au trimestre précédent. Dans le bâtiment, la baisse se poursuit (-1,9% après -1,5%). Sur un an, les reculs atteignent -5,1% dans l'industrie et -5,7% dans le bâtiment, tandis que le tertiaire affiche une hausse de 1,5%.