EMMANUEL MACRON S'EST ENTRETENU PAR TÉLÉPHONE AVEC SOPHIE PÉTRONIN (Reuters) - Emmanuel Macron a déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi qu'il s'était entretenu par téléphone avec Sophie Pétronin, dont la présidence malienne a annoncé quelques heures plus tôt la libération après une longue captivité au Sahel. "Je viens d'échanger quelques mots par téléphone avec Sophie Pétronin", a écrit le président français sur Twitter. "Quelle joie d'avoir entendu sa voix et de savoir qu'elle est maintenant en sécurité ! Je l'accueillerai à son retour en France demain". (Jean Terzian)

