Emmanuel Macron positif au Covid-19

L'information a été annoncée par le service de presse de l'Élysée ce jeudi matin. Emmanuel Macron a été testé positif au Covid-19 après un test réalisé en raison de l'apparition de symptômes, qui ne sont pas précisés. Aucune information sur l'état de santé du président de la République n'a été communiquée pour l'instant.

Le chef de l'État va continuer de travailler et d'assurer ses fonctions à distance. Il s'est d'ores et déjà placé à l'isolement, « conformément aux consignes sanitaires applicables à tous », précise l'Élysée. En conséquence, son voyage au Liban prévu mardi 22 et mercredi 23 décembre est annulé. Il devait passer un réveillon avec les militaires français de la Finul, la Force intérimaire des Nations unies au Liban, et rencontrer de nouveau les dirigeants libanais. Avant lui, d'autres chefs d'État ont été testés positifs, comme Donald Trump (États-Unis), Boris Johnson (Grande-Bretagne) ou Jair Bolsonaro (Brésil).

Jean Castex cas contact

Le Premier ministre Jean Castex, « considéré comme cas contact » du président de la République, s'est « placé à l'isolement, bien qu'il ne présente aucun symptôme de la maladie », a annoncé jeudi Matignon. Il ne se rendra donc pas au Sénat où il devait présenter jeudi la stratégie vaccinale du gouvernement, comme la veille à l'Assemblée, et a appelé le président du Sénat Gérard Larcher pour s'excuser de son

