Emmanuel Macron lève le voile sur son plan de relance à « 100 milliards »

Emmanuel Macron n'entend pas renoncer à sa réforme des retraites. © GONZALO FUENTES / POOL / AFP

Lors de son interview du 14 Juillet, Emmanuel Macron a levé un coin du voile sur le futur plan de relance « massif » qui sera intégralement dévoilé en septembre. Il devrait atteindre, selon lui, « au moins 100 milliards d'euros en plus de l'argent déjà mis ». Petite surprise, Emmanuel Macron a semblé renoncer, à court terme, à la suppression de la taxe d'habitation pour les 20 % de Français qui la payent encore. Même si le chantier n'est pas définitivement enterré, il pourrait être renvoyé à un prochain quinquennat : le chef de l'État a renvoyé cette décision au gouvernement. Le Premier ministre, Jean Castex, pourrait en dire plus mercredi lors de son discours de politique générale. En revanche, il a écarté toute idée d'augmentation d'impôt, y compris pour les plus aisés.

Le président a d'abord longuement justifié la politique menée durant ses trois premières années de mandats. « J'ai mené au début de ce quinquennat avec les gouvernements d'Édouard Philippe, des réformes tambours battant », a-t-il souligné en citant celle du marché du travail, celle de la SNCF, les retraites, l'école mais aussi « une très grande réforme de la santé avant même la crise ». Le président en a profité pour louer son ancien Premier ministre Édouard Philippe. Et s'il a remplacé le locataire à Matignon par Jean Castex, ce n'est pas pour changer de cap, mais pour « changer de chemin pour y arriver ». Cela passe

... Lire la suite sur LePoint.fr