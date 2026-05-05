Emmanuel Macron envisage de nommer Emmanuel Moulin gouverneur de la Banque de France-Elysée

Emmanuel Macron envisage de nommer Emmanuel Moulin au poste de gouverneur de la Banque de France, a annoncé mardi l'Elysée dans un communiqué.

Emmanuel Moulin, ancien directeur du Trésor et qui a été chef de cabinet d'Emmanuel Macron pendant un an, remplacerait l'actuel gouverneur François Villeroy de Galhau, qui doit quitter ses fonctions en juin.

(Rédigé par Zhifan Liu, édité par Benoit Van Overstraeten)