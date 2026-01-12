Emmanuel Macron dénonce "la violence d'Etat" du régime iranien

Le président français, Emmanuel Macron, a dénoncé lundi "la violence d'Etat" selon lui à l'oeuvre en Iran et appelé au respect des libertés fondamentales du peuple iranien.

"Je condamne la violence d’État qui frappe aveuglément les Iraniennes et les Iraniens qui réclament avec courage le respect de leurs droits", écrit-il sur X.

"Le respect des libertés fondamentales est une exigence universelle et nous sommes aux côtés de celles et ceux qui les défendent", ajoute-t-il.

(Rédigé par Nicolas Delame et Sophie Louet)