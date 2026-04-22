Emmanuel Macron annonce la mort d'un soldat français blessé au Liban

(Actualisé avec détails et contexte)

Emmanuel Macron a annoncé mercredi sur X la mort du caporal-chef Anicet Girardin, grièvement blessé au Liban et rapatrié mardi en France.

Le caporal-chef du 132ème régiment d’infanterie cynotechnique de Suippes "avait été gravement blessé par des combattants du Hezbollah", précise le président de la République.

Anicet Girardin, 31 ans, était engagé dans l'opération DAMAN au sein de la FINUL, précise sur X la ministre des Armées Catherine Vautrin, aux côtés de l’adjudant Florian Montorio, mort la semaine dernière.

"Violemment pris à partie par des tirs nourris de combattants du Hezbollah embusqués à très courte distance, il portait secours à son chef d’élément qui venait de tomber lorsqu’il était à son tour grièvement touché", écrit Catherine Vautrin sur X.

Une cérémonie en hommage à l’adjudant Florian Montorio doit avoir lieu jeudi.

C'est le troisième soldat français décédé depuis le début du conflit au Moyen-Orient déclenché le 28 février par les frappes israélo-américaines et les représailles de Téhéran sur les pays de la région du Golfe.

L'adjudant-chef Arnaud Frion est décédé le mois dernier dans une attaque de drone Shahed de fabrication iranienne contre une base militaire kurde en Irak, dans la région d'Erbil.

La frappe avait été revendiquée par le groupe armé Ashab al-Kahf en réponse à l'envoi du porte-avions français Charles-de-Gaulle en Méditerranée orientale, en soutien aux alliés de la France dans la région.

(Rédigé par Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)