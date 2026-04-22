Emmanuel Macron annonce la mort d'un soldat français blessé au Liban

Des casques bleus de la FINUL au Liban
Emmanuel Macron a annoncé mercredi sur X la mort du caporal-chef Anicet Girardin, grièvement blessé au Liban et rapatrié mardi en France.
Le caporal-chef du 132ème régiment d’infanterie cynotechnique de Suippes "avait été gravement blessé par des combattants du Hezbollah", précise le président de la République.
Anicet Girardin était engagé dans l'opération DAMAN au sein de la FINUL, précise sur X la ministre des Armées Catherine Vautrin, aux côtés de l’adjudant Florian Montorio, mort la semaine dernière.
(Rédigé par Zhifan Liu)
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