information fournie par Reuters • 22/04/2026 à 15:47

Emmanuel Macron annonce la mort d'un soldat français blessé au Liban

Des casques bleus de la FINUL au Liban

‌Emmanuel Macron a ​annoncé mercredi sur X la mort du ​caporal-chef Anicet Girardin, ​grièvement blessé au ⁠Liban et rapatrié ‌mardi en France.

Le caporal-chef du 132ème ​régiment ‌d’infanterie cynotechnique ⁠de Suippes "avait été gravement blessé par des ⁠combattants ‌du Hezbollah", précise ⁠le président ‌de la ⁠République.

Anicet Girardin était engagé ⁠dans l'opération ‌DAMAN au sein ​de ‌la FINUL, précise sur X la ​ministre des Armées ⁠Catherine Vautrin, aux côtés de l’adjudant Florian Montorio, mort la semaine dernière.

(Rédigé par Zhifan ​Liu)