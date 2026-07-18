Emiliano Martínez revient sur la finale France-Argentine

Tu peux te taire s’il te plaît ? Avant de disputer sa deuxième finale de Coupe du monde dimanche face à l’Espagne, Emiliano Martínez est revenu sur sa première expérience à ce niveau de la compétition : le France-Argentine de 2022, un moment que des millions de supporters des Bleus aimeraient oublier. « Lors de cette finale, nous avons été largement supérieurs à la France jusqu’à ce que leur pénalty leur soit accordé », a d’abord indiqué le gardien d’Aston Villa dans une vidéo publiée par France 24.

« Grâce à dieu, le ballon n’est pas passé entre mes jambes pendant cette finale »

La suite de cette finale dantesque : un triplé de Kylian Mbappé pour amener les deux équipes à égalité au bout de la prolongation avant que Randal Kolo Muani bute sur un Martinez de gala en toute fin de match. Une action qui rappelle de jolis souvenirs à Dibu. « Je me suis retrouvé à devoir intervenir à la 123 e minute parce qu’un attaquant s’est retrouvé complètement seul alors que nous avions dominé le match. Grâce à dieu, le ballon n’est pas passé entre mes jambes pendant cette finale. » Héroïque ce soir-là, Emiliano Martínez avait ensuite permis à son équipe de remporter la finale lors de la séance de tirs au but.…

MBC pour SOFOOT.com