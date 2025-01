information fournie par So Foot • 23/01/2025 à 19:33

Emerson Royal absent plusieurs mois après sa blessure en Ligue des champions

Pas encore officialisé, Kyle Walker fait déjà des ravages à Milan.

Alors que le latéral droit anglais est en passe d’être officiellement prêté par Manchester City à l’AC Milan, son intégration devrait être plus rapide que prévu. Et pour cause, son homologue Emerson Royal sera absent deux mois , selon la presse italienne, alors que le club entraîné par Sergio Conceição a annoncé qu’il souffrait d’une « lésion importante au mollet droit ». …

