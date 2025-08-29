 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Emegha, c'est lui le patron
information fournie par So Foot 29/08/2025 à 00:18

Emegha, c'est lui le patron

Emegha, c'est lui le patron

Héros de Strasbourg avec un doublé inscrit face à Brøndby permettant à son club de retrouver une coupe d'Europe pour la première fois depuis 19 ans, Emanuel Emegha est sorti des abysses. En grande difficulté lors du début de saison, le Néerlandais a retrouvé son éternel sang-froid pour rappeler à tout le monde qui est le leader de l'attaque strasbourgeoise.

« On ne veut pas disputer la Ligue Conférence juste pour y être, on veut gagner !  » Prononcés à la mi-août en conférence de presse, ces mots signés Emanuel Emegha résonnent désormais très fort. Si Strasbourg s’en est péniblement sorti ce jeudi soir dans l’hostilité du Brøndby Stadium (victoire 2-3), c’est en très grande partie grâce à l’efficacité retrouvée de son attaquant néerlandais, auteur d’un doublé décisif pour permettre aux siens d’assurer le précieux ticket pour la phase de groupe unique de la C4. En moins d’une semaine, Emegha est passé d’attaquant très fragilisé à héros local, offrant au RCSA sa première campagne européenne depuis 19 ans.

Auteur de 14 buts toutes compétitions confondues sur l’exercice passé, le meilleur artificier de Strasbourg était en mai dernier tout proche de s’engager avec Chelsea, avant que la multipropriété BlueCo ne lui colle une année supplémentaire au Racing et un précontrat pour les Blues fixé à 2026. Une situation peu évidente pour le Néerlandais de 22 ans, dans l’obligation d’effectuer une bonne saison avant un départ promis vers Stamford Bridge, où d’importants bouchons s’éternisent en attaque. Et même en terre promise, on ne lui facilite pas la tâche. Fin juillet, les dirigeants strasbourgeois enrôlent Joaquin Panichelli, serial buteur de Mirandés (D2 espagnole) et concurrent d’Emegha en puissance. Effet immédiat : lors du succès à Metz, les deux sont alignés. Painchelli score d’entrée, pas Emegha.…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les potentiels adversaires de Strasbourg en Ligue Conférence
    Les potentiels adversaires de Strasbourg en Ligue Conférence
    information fournie par So Foot 28.08.2025 23:40 

    Ouf. Contrairement à Lens la saison dernière, Strasbourg sera bien au rendez-vous en Ligue Conférence pour représenter fièrement la Ligain. La meilleure compétition, et de loin, pour réviser sa géographie de l’Europe avec des équipes venues de partout sur le Vieux ... Lire la suite

  • Lassine Sinayoko : la fin d’un drôle de feuilleton ?
    Lassine Sinayoko : la fin d’un drôle de feuilleton ?
    information fournie par So Foot 28.08.2025 23:31 

    Sauf retournement de situation de dernière minute, Lassine Sinayoko devrait rester un joueur de l’AJ Auxerre cette saison, ce qui serait plutôt surprenant au vu du feuilleton qui a entouré l’attaquant malien tout l’été. Et pour l’AJA, une assez bonne nouvelle en ... Lire la suite

  • Quand connaîtra-t-on le calendrier exact des rencontres de Ligue des champions ?
    Quand connaîtra-t-on le calendrier exact des rencontres de Ligue des champions ?
    information fournie par So Foot 28.08.2025 22:51 

    Encore un (tout petit) peu de patience. Le tirage de la phase unique de la Ligue des champions a eu lieu ce jeudi à Monaco, avec son lot de chocs pour les clubs français. Pour autant, malgré la procédure de tirage au sort automatisée par IA, les dates précises ... Lire la suite

  • Football-Tirage au sort relevé pour le PSG en Ligue des champions
    Football-Tirage au sort relevé pour le PSG en Ligue des champions
    information fournie par Reuters 28.08.2025 22:48 

    Le Paris Saint-Germain, tenant du titre de la Ligue des champions, a hérité jeudi d'un tirage au sort relevé pour la phase de ligue de l'édition 2025/2026 de la C1. Dans le chapeau 1, celui des équipes au meilleur coefficient UEFA, le PSG a tiré le Bayern Munich, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank