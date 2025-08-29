Emegha, c'est lui le patron

Héros de Strasbourg avec un doublé inscrit face à Brøndby permettant à son club de retrouver une coupe d'Europe pour la première fois depuis 19 ans, Emanuel Emegha est sorti des abysses. En grande difficulté lors du début de saison, le Néerlandais a retrouvé son éternel sang-froid pour rappeler à tout le monde qui est le leader de l'attaque strasbourgeoise.

« On ne veut pas disputer la Ligue Conférence juste pour y être, on veut gagner ! » Prononcés à la mi-août en conférence de presse, ces mots signés Emanuel Emegha résonnent désormais très fort. Si Strasbourg s’en est péniblement sorti ce jeudi soir dans l’hostilité du Brøndby Stadium (victoire 2-3), c’est en très grande partie grâce à l’efficacité retrouvée de son attaquant néerlandais, auteur d’un doublé décisif pour permettre aux siens d’assurer le précieux ticket pour la phase de groupe unique de la C4. En moins d’une semaine, Emegha est passé d’attaquant très fragilisé à héros local, offrant au RCSA sa première campagne européenne depuis 19 ans.

Auteur de 14 buts toutes compétitions confondues sur l’exercice passé, le meilleur artificier de Strasbourg était en mai dernier tout proche de s’engager avec Chelsea, avant que la multipropriété BlueCo ne lui colle une année supplémentaire au Racing et un précontrat pour les Blues fixé à 2026. Une situation peu évidente pour le Néerlandais de 22 ans, dans l’obligation d’effectuer une bonne saison avant un départ promis vers Stamford Bridge, où d’importants bouchons s’éternisent en attaque. Et même en terre promise, on ne lui facilite pas la tâche. Fin juillet, les dirigeants strasbourgeois enrôlent Joaquin Panichelli, serial buteur de Mirandés (D2 espagnole) et concurrent d’Emegha en puissance. Effet immédiat : lors du succès à Metz, les deux sont alignés. Painchelli score d’entrée, pas Emegha.…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com