Embraer bénéficiaire au 3T malgré les droits de douane de Trump

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le constructeur aéronautique brésilien Embraer a annoncé mardi un bénéfice net de 54,4 millions de dollars au troisième trimestre 2025, malgré l'impact des droits de douane de Donald Trump sur les résultats de sa division d'avions d'affaires.

Embraer a réussi à éviter la majeure partie des droits de douane punitifs imposés en août par le président américain sur les produits brésiliens, mais a néanmoins été pénalisé par le droit de douane universel de 10% instauré par Trump.

"Les pièces qu'Embraer envoie aux États-Unis pour l'assemblage des jets privés sont soumises à ce droit de douane, ce qui augmente les dépenses d'Embraer et renchérit ses produits", a expliqué le PDG, Francisco Gomes Neto, lors d'une présentation des résultats.

Les versements de droits de douane d'Embraer aux États-Unis se sont élevés à 17 millions de dollars au cours du trimestre.

L'entreprise a toutefois réalisé un chiffre d'affaires de 2,004 milliards de dollars, un record pour la période.

Son carnet de commandes atteint également un niveau record de 31,3 milliards de dollars.

"Nous restons confiants quant à nos perspectives et sommes persuadés d'être en bonne voie pour atteindre nos objectifs pour 2025", a déclaré Antonio Carlos García, vice-président exécutif d'Embraer.

L'entreprise avait annoncé des bénéfices de 221 millions de dollars au troisième trimestre 2024.

Le troisième constructeur aéronautique mondial, après Airbus et Boeing, a livré 62 appareils au troisième trimestre, soit trois de plus que lors de la même période en 2024. Le lobbying d'Embraer, ainsi que celui d'autres grandes entreprises brésiliennes, aurait contribué à débloquer le dialogue entre le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva et Donald Trump.

Le président américain a imposé au Brésil certains des droits de douane les plus élevés au monde, dénonçant une "chasse aux sorcières" menée contre l'ancien président Jair Bolsonaro, condamné en septembre pour tentative de coup d'État.

Trump et Lula se sont rencontrés il y a quelques semaines en Malaisie pour discuter de ces droits de douane.

"Nous sommes très optimistes quant à l'issue de ce processus", a déclaré M. Gomes Neto, rappelant que lors des négociations avec le Royaume-Uni, l'Union européenne et le Japon, les États-Unis avaient accepté de lever toutes les surtaxes sur les pièces détachées d'avions.