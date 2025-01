Emanuel Emegha : « Balerdi est un petit pour moi »

Un peu de trashtalking , ça fait toujours plaisir.

Tenu en échec par Strasbourg ce dimanche au Vélodrome (1-1), Marseille a probablement laissé filer le PSG pour de bon (même si on s’en doutait déjà un peu). L’OM avait même encaissé le premier but, l’oeuvre d’Emanuel Emegha, parti dans le dos de Leonardo Balerdi, son nouveau meilleur ami. « Balerdi n’arrivait pas à m’attraper donc il n’a pas arrêté de faire des fautes. Il ne faisait que de se battre et de me provoquer. C’est un petit pour moi » , s’est-il exprimé au micro de DAZN, en lâchant sa dernière punchline en français, après avoir répondu en anglais.…

LT pour SOFOOT.com