Elon Musk : le patron de Twitter et Tesla reçu par Emmanuel Macron lundi

En marge du sommet Choose France, Elon Musk est attendu à l'Élysée lundi matin. Le patron de Tesla et SpaceX et actionnaire majoritaire de Twitter sera reçu par Emmanuel Macron, a annoncé l'Élysée, confirmant une information de France Info.

Ils vont discuter de « l'attractivité de la France et de ses industries », a précisé la présidence. Le chef de l'État recevra dans l'après-midi plus de 200 grands patrons de multinationales au château de Versailles pour la sixième édition de Choose France, avec un montant record de 13 milliards d'euros d'investissements déjà annoncés.

Le ministre des Finances Bruno Le Maire, qui doit déjeuner avec le milliardaire américain, a déclaré sur BFMTV-RMC que des « négociations » étaient « en cours », la venue du deuxième homme le plus riche du monde pour ce sommet constituant, selon lui, « un signal très fort ».

« Tous les investissements qui se font aujourd'hui sont le fruit de mois, voire d'années de négociations », a insisté le ministre.

Des « projets enthousiasmants en France »

Emmanuel Macron et Elon Musk s'étaient déjà rencontrés en décembre à La Nouvelle-Orléans lors de la visite aux États-Unis du président français. Ils avaient eu, selon ce dernier, « une discussion claire et sincère » et échangé sur de « futurs projets industriels verts comme la production de véhicules électriques et de batteries ».

À propos de Twitter,

