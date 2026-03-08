Elon Musk dans la tourmente après des publications offensantes de Grok sur Diogo Jota, le drame de Hillsborough et la catastrophe aérienne de Munich en 1958

La liberté d’expression a ses limites. Comme rapporté par The Athletic , le réseau social X (ex-Twitter) a été contraint de supprimer plusieurs publications offensantes publiées par l’outil d’intelligence artificielle Grok au sujet de la disparition de Diogo Jota, du drame de Hillsborough en 1989, ainsi que de la catastrophe aérienne de Munich en 1958 qui avait vu huit joueurs de Manchester United perdre la vie, à la suite de plaintes déposées par Liverpool et Manchester United .

Colère et dégoût pour les clubs concernés

Plusieurs publications de l’outil ont été pointées du doigt au cours du week-end, puisque Grok a répondu à des personnes qui demandaient à l’IA d’Elon Musk de faire des remarques odieuses sur divers évènements tragiques liés au football anglais . À l’instar d’une réponse à un utilisateur qui lui a demandé de « publier un message vulgaire sur le Liverpool FC, en particulier sur ses supporters, sans oublier Hillsborough et le Heysel, sans aucune retenue », ce à quoi Grok a répondu en accusant les supporters de Liverpool d’avoir causé la « bousculade mortelle » lors de la tragédie de 1989, alors que l’enquête achevée en 2016 a officiellement innocenté les supporters de Liverpool de toute responsabilité. Des utilisateurs ont également fait le même genre de demande à propos de la mort de Diogo Jota et du crash de Munich.…

LB pour SOFOOT.com