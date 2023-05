Elon Musk à l'Elysée : "Il y a des mois de négociations derrière", salue Bruno Le Maire

L'emblématique patron de Tesla et SpaceX fait partie de la cohorte d'investisseurs attendus ce lundi à Versailles pour le sommet "Choose France", en marge duquel pullulent les annonces de projets d'investissements.

Elon Musk, au gala du Met, le 2 mai 2023 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / DIMITRIOS KAMBOURIS )

En marge du sommet "Choose France" à Versailles, Elon Musk était attendu à l'Elysée lundi 15 mai, pour être reçu par Emmanuel Macron. Le patron de Tesla et SpaceX et actionnaire majoritaire de Twitter sera aussi présent à Versailles pour le sommet où se réunissent plus de 200 patrons de multinationales.

"Il y a des négociations qui sont en cours. Il n'est pas là uniquement pour profiter de Versailles", a ironisé Bruno Le Maire, à l'antenne de RMC/BFMTV .

"Il a des activités dans des domaines que chacun connait, l'industrie automobile comme d'autres. C'est un signal très fort d'avoir une figure importante présente à Versailles", a salué le ministre de l'Economie et des finances.

"Futurs projets industriels verts"

"Tous les investissements qui sont faits aujourd'hui sont le fruit de mois voire d'années de négociations. Des investissements à plusieurs milliards d'euros, c'est pas un patron qui passe, qui arrive à Versailles, dit 'c'est bien beau ici' et investit deux milliards, c'est pas comme ça que ça se passe", a t-il ajouté.

Emmanuel Macron et Elon Musk vont discuter de "l'attractivité de la France et de ses industries", a précisé la présidence. Emmanuel Macron et Elon Musk s'étaient déjà rencontrés en décembre à La Nouvelle Orléans lors de la visite aux États-Unis du président français. Ils avaient eu, selon ce dernier, "une discussion claire et sincère" et échangé sur de "futurs projets industriels verts comme la production de véhicules électriques et de batteries".