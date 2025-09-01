Eliesse Ben Seghir quitte officiellement Monaco
Scènes d’Eliesse à Leverkusen.
À la veille de la fermeture du mercato, le joueur prometteur de Monaco Eliesse Ben Seghir s’est envolé vers le Bayer Leverkusen . Ce dimanche soir, le milieu offensif, désormais international marocain, a signé un contrat jusqu’en 2030 chez le champion de Bundesliga 2024 pour un transfert estimé à 32 millions d’euros, plus 5 millions de bonus éventuels , d’après L’Équipe. …
MBC pour SOFOOT.com
