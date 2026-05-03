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Éli Junior Kroupi rejoint un record de précocité en Premier League
information fournie par So Foot 03/05/2026 à 17:58

Éli Junior Kroupi rejoint un record de précocité en Premier League

Éli Junior Kroupi rejoint un record de précocité en Premier League

Le plus célèbre Éli du foot depuis Élie Baup. Ce dimanche, la victoire de Bournemouth contre Crystal Palace (3-0) a permis aux Cherries de récupérer la sixième place de Premier League, synonyme de qualification en Ligue Europa. Les joueurs d’Andoni Iraola, qui partira cet été, écrivent une des plus belles saisons de l’histoire du club, qui n’a jamais terminé au-delà de la neuvième place de Premier League.

Les Sudistes peuvent dire merci à Éli Junior Kroupi. L’international Espoirs a marqué son douzième but de la saison. Pour sa première saison en Angleterre, l’ancien Lorientais égale le record du plus haut total de buts marqués pour un joueur de moins de 20 ans en Premier League. Cette marque appartenait jusqu’à ce dimanche à deux Robbie : Fowler, un type dans le top 10 So Foot des joueurs de Liverpool, quand même, et Keane, le dernier roi du foot irlandais.…

UL pour SOFOOT.com

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