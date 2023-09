Électricité : Le Maire exclut la hausse de 10 % à 20 % des tarifs envisagée par la CRE

Le gendarme du secteur, la Commission de régulation de l'énergie (CRE), a indiqué jeudi 14 septembre par la voix de sa présidente Emmanuelle Wargon envisager une hausse comprise entre 10 % et 20 % des tarifs réglementés (TRV) de l'électricité en février 2024. Un éventualité qu'a aussitôt rejetée Bruno Le Maire : « Une augmentation des tarifs de l'électricité de 10 à 20 %, comme indiqué par la présidente de la CRE début 2024 est exclue », a assuré le ministre de l'Economie et des Finances à des journalistes.

Le tarif réglementé, dont bénéficient la majorité des foyers, change deux fois par an, le 1er février et le 1er août, sur décision du gouvernement. « Dans toute cette période de crise, il faut bien séparer le calcul des TRV théoriques, qui est l'application de la formule de calcul, de la décision qui est du ressort du gouvernement, à savoir la partie qui est acceptable et la partie qui doit être financée par le budget de l'État », avait d'ailleurs précisé Emmanuelle Wargon.

Une hausse probablement moindre

En clair, si la CRE calculait une augmentation de tarif comprise entre 10 % et 20 %, la décision finale pourrait se traduire par une hausse moindre, le manque à gagner pour les fournisseurs étant compensé par l'État. C'est ce qu'il s'est produit cette année : au 1er février 2023, la CRE, se basant sur les coûts de fourniture de l'électricité sur les marchés de gros, avait calculé

