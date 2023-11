Électricité : la France devrait passer l’hiver sans angoisses

Il y a tout juste un an, les ministres en col roulé sonnaient la mobilisation générale : trois crises concomitantes – du gaz avec la guerre en Ukraine, de l'hydraulique avec la sécheresse et du nucléaire avec un défaut de corrosion sous contrainte – mettaient la France au bord d'un réel risque de black-out.



Mercredi 8 novembre, le ton était nettement plus détendu dans les locaux de RTE lors de la présentation des perspectives pour la sécurité d'approvisionnement de l'hiver à venir : « Tous les paramètres sont mieux orientés », rassure le patron de RTE, Xavier Piechaczyk.



Classé sur une échelle de 1 à 5, le risque de coupures est même considéré « très faible » en novembre (niveau 1) puis « faible » (niveau 2) pour les mois suivants, une confiance confirmée par les marchés, où les prix spots de l'électricité atteignaient 80 euros le mégawattheure (MWh) début octobre, contre 225 euros/MWh un an plus tôt. Certes, on reste loin des 55 euros/MWh affichés en 2019, mais cela va nettement mieux.

À l'issue d'une période noire, les étoiles s'alignent à nouveau, détaille RTE, avec une production électrique encore en convalescence mais mieux orientée. Après avoir atteint son plus bas historique en 2022 (avec 279 TWh), la production du parc nucléaire devrait se redresser à 300-330 TWh en 2023. « Une proportion notable du parc nucléaire a pu être contrôlée et