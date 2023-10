Electricité : Engie et EDF vont proposer des "défis" pour inciter leurs clients à la sobriété

Les consommateurs les plus sobres pourront remporter des primes ou des places pour assister à des épreuves des Jeux Olympiques.

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Cet hiver, éteindre la lumière pourrait bien rapporter gros. Engie et EDF vont en effet proposer des "défis" à leurs clients pour les encourager à économiser l'électricité durant la période hivernal en contrepartie de récompenses.

Depuis le 2 octobre, les clients d'Engie peuvent s'inscrire à "Ecodefi" , un service qui leur permet de gagner 4 euros par défi et jusqu'à 40 euros en cumulé en contrepartie de baisses de leur consommation d'électricité sur dix jours entre le 15 octobre et le 15 avril. But de l'opération : pouvoir soulager le système électrique sur des périodes de pointe.

"'Ecodefi' est une incitation pour nos clients à consommer moins quand le système électrique en a le plus besoin", explique Claire Gerbaud-Ndomba, directrice marketing France citée dans un communiqué. Une prime allant jusqu'à 4 euros par défi sera versée.

L'an dernier, lors d'une première opération sobriété baptisée "mon bonus Engie", les participants avaient consommé en moyenne 8% de moins que les clients Engie non-inscrits , indique le groupe.

Des opérations du même type sont lancées auprès des artisans, commerçants ou professions libérales (l'écodéfi des pros), ainsi que des "écodéfis collectifs", entre les habitants de deux villes similaires par exemple.

EDF, de son côté, prévoit une opération "les défis utiles" , qui ouvrira début novembre pour inciter les particuliers à réduire leur consommation jusqu'au 28 février. Les consommateurs les plus sobres seront récompensés par des places aux épreuves des Jeux Olympiques l'été prochain, dont EDF est un des sponsors.

L'hiver dernier, le challenge d'EDF avait attiré plus de 6.000 inscrits sur les 30.000 clients adhérents à son "club oxygène". Quelque 3.187 d'entre eux avaient baissé leur consommation de 10% entre le 21 décembre et le 19 mars 2023 , a indiqué EDF.

Ils avaient eu le choix entre une carte cadeau de 75 euros ou un don équivalent à la fondation Abbé Pierre, redoublé par l'entreprise. "EDF a fait un don de 86.000 euros à la fondation Abbé Pierre", 43.000 euros provenant des 75 euros remportés par 20% des gagnants qui avaient choisi cette option.

"Cette année, les défis seront ouverts à tous les clients d'EDF qui ont le tarif commercial" (excluant ceux au tarif bleu réglementé).

Au total en 2022, la consommation finale d'électricité des Français a baissé de près de 5% par rapport à 2021, à 414 Terrawattheures contre 435 TWh , indique le bilan "Chiffres clés de l'énergie" publié par le ministère de la Transition énergétique fin septembre.