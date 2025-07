Tsunami dans le Pacifique: de premières vagues atteignent la Polynésie, mais l'alerte est levée

Vue de la côte à Hiva Oa, une île des Marquises, en Polynésie française, le 25 juillet 2021 ( AFP / Ludovic MARIN )

De premières vagues ont touché dans la nuit de mardi à mercredi l'archipel des Marquises, en Polynésie française, mais l'alerte a été levée par les autorités, plusieurs heures après le puissant séisme survenu dans le Pacifique au large de la Russie.

"Un tsunami arrive en Polynésie française. Tous les services de l'État sont mobilisés pour protéger nos concitoyens. J'en appelle à la vigilance : suivez les consignes des autorités locales. Tout mon soutien aux Marquisiens et à l'ensemble de nos compatriotes du Pacifique", a réagi sur X Emmanuel Macron.

Plusieurs vagues d'une hauteur de 1,5 mètre ont commencé à toucher l'île de Nuku Hiva (3.000 habitants) entre 2H00 et 5H00 heure locale, dans l'archipel des Marquises, a indiqué le Haut-Commissariat de Polynésie lors de son dernier point d'information.

"On n'a eu aucun dégât, aucune victime et une bonne organisation grâce à l'activation efficace des plans de sauvegarde", a souligné sur place auprès de l'AFP Anny Pietri, cheffe de la subdivision des Marquises, après un point avec les mairies des trois îles les plus touchées, où 700 des 6.119 habitants avaient été mis en sécurité. "Ils ont bien suivi les consignes", a-t-elle précisé.

Depuis ces premiers impacts de l'onde océanique, le Laboratoire de géophysique (LDG) aux Marquises observe une "atténuation des oscillations", ce qui justifie "la levée de l'alerte sur terre", a indiqué le Haut-Commissariat dans un communiqué.

"La population peut regagner son lieu de vie habituel, tout en évitant les côtes ainsi que les rivières et vallées, et en faisant preuve de précaution", a souligné le représentant de l'Etat sur l'archipel, qui maintient toutefois l'interdiction des activités nautiques dans les Marquises.

Les habitants des zones menacées avaient été prévenus en amont et avaient pu évacuer leurs maisons.

Plus tôt, le Haut-Commissariat avait prédit des vagues qui pouvaient mesurer jusqu'à 4 mètres, avant de revoir ses estimations à la baisse avec une onde oscillant entre "1,10 m" et "2,50 m" pour Ua Huka, Hiva Oa et Nuku Hiva.

- Population en sécurité -

Dans les prochaines heures, a désormais affirmé le Haut-Commissariat, une seconde lame doit apporter des vagues "d'une hauteur moindre", estimées à "50 cm".

Le séisme de magnitude 8,8 a eu lieu mardi vers 23H24 GMT à environ 126 km de Petropavlovsk-Kamtchatski, capitale de la région du Kamtchatka, dans l'est de la Russie, selon l'institut géophysique américain (USGS).

Il a provoqué des alertes au tsunami dans tout le Pacifique et des évacuations au Japon ou encore à Hawaï.

Le ministre des Outre-mer Manuel Valls le 10 juillet 2025 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Aux Marquises, la population menacée a été "mise en sécurité dans des lieux de repli prédéterminés à l'avance" pour "passer la nuit à l'abri", avait expliqué Xavier Marotel, secrétaire général du Haut-Commissariat, lors d'une conférence de presse.

"Il y avait déjà eu une vague similaire en 2015 sans dégât humain et il y a eu un exercice identique - ils sont réguliers - aux îles Marquises il y a six semaines, donc la population est préparée", a pour sa part indiqué sur BFMTV le ministre des Outre-mer Manuel Valls.

"Nos forces armées en Polynésie française sont mises en alerte à titre préventif, pour être en mesure d'assister nos concitoyens et les services de l'État dans d'éventuelles opérations de recherche et sauvetage ou d'évacuations sanitaires", a réagi sur X le ministre des Armées Sébastien Lecornu.