Electricité : Bercy bannit du marché un fournisseur d'énergie dans une décision radicale

Alertés à de nombreuses reprises par le Médiateur de l'énergie, les services de l'Etat mettent en avant des "pratiques commerciales trompeuses" par Actelios, et sa marque "Je produis mon électricité/JPME".

( AFP / DAMIEN MEYER )

"Une décision exceptionnelle, ferme, qui protège les consommateurs". Bercy a écarté du marché français le fournisseur national de gaz et d'électricité Actelios, connu sous la marque "Je produis mon électricité/JPME", à la suite de "pratiques commerciales trompeuses" et plusieurs actions en justice révélant des manquements multiples. La décision de Bercy entrera en vigueur le 22 janvier, a déclaré dans un communiqué le ministère.

Une "instruction poussée" entamée en 2024

Elle fait suite à plusieurs alertes du médiateur national de l'énergie et de plusieurs clients concernant des agissements et de la situation du fournisseur, accusé par Bercy de " pratiques commerciales trompeuses, affichages de tarifs mensongers, retard de paiement pour les clients producteurs". Le ministre de l'Economie Roland Lescure a conclu, après une "instruction poussée" entamée en 2024 et menée par la Direction générale de l'énergie et du climat, que "les capacités économiques et financières de JPME sont insuffisantes au regard des exigences prévues par la loi".

L'Etat dit s'être assuré que cette décision "n'entraîne pas de coupure d'électricité pour les clients actuellement en contrat avec JPME", la continuité d'approvisionnement étant "garantie par EDF, sans qu'aucune démarche ne soit requise de leur part". L'arrêté retirant au fournisseur "l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients finaux et aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes" a été publié jeudi au Journal officiel.

Mi-novembre, la Commission de régulation de l'énergie (CRE), gendarme de la fourniture d'énergie, avait asséné que le fournisseur ne respectait "pas du tout" les principes de transparence et de lisibilité sur les tarifs.

83 fournisseurs passés au crible

Devant certaines dérives tarifaires explosives constatées en 2022 et 2023 en France, la CRE avait établi une liste de 13 bonnes pratiques pour protéger les consommateurs: communiquer systématiquement une estimation de la facture annuelle, proposer un échéancier en cours d'année... Liste que ces fournisseurs sur le marché français s'étaient alors engagés publiquement à respecter. Le gendarme de l'énergie avait analysé les offres de 83 fournisseurs de gaz et d'électricité, dont les 20 qui sont actifs sur tout le territoire pour les clients particuliers, les autres étant des fournisseurs régionaux. Parmi les 20 présents nationalement, "12 respectent complètement leurs engagements, cinq les respectent presque tous, deux les respectent partiellement et un seul ne les respecte pas du tout", en l'occurrence Actelios, indiquait la CRE dans un communiqué.