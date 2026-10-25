Elections législatives en Serbie, l'opposition tente de renverser Vucic

Les Serbes se rendent aux urnes dimanche alors que les opposants du dirigeant populiste Aleksandar Vucic, qui a accédé au pouvoir en 2014, l'accusent de corruption.

Aleksandar Vucic a démissionné de ses fonctions de président le mois dernier après avoir annoncé la tenue d'élections anticipées, dans une tentative visant à prolonger son emprise sur le pouvoir en se présentant à nouveau au poste de Premier ministre.

Les bureaux de vote ouvriront à 07h00 et fermeront à 20h00 (19h00 GMT). Les premiers résultats sont attendus environ deux heures plus tard.

Aleksandar Vucic a été confronté à des manifestations anti-corruption déclenchées par l'effondrement, en novembre 2024, du toit de la gare de la ville de Novi Sad, dans le nord du pays, qui a tué 16 personnes.

Une victoire de l'opposition estudiantine constituerait un profond bouleversement politique dans ce pays des Balkans comptant quelque 6 millions d'habitants.

Elle pourrait également servir de modèle à d'autres mouvements étudiants à travers l'Europe, qui sont descendus dans la rue ces dernières semaines pour protester, parfois violemment, contre la mauvaise qualité de l'enseignement et le manque de perspectives d'avenir.

Depuis son accession au pouvoir en 2014, Aleksandar Vucic a supervisé une période de développement économique mais a également dû faire face à un mécontentement croissant face à ce que ses opposants qualifient de corruption et d'autoritarisme.

Il bénéficie toutefois du soutien de sa formation, le Parti progressiste serbe, qui l'a désigné comme candidat au poste de Premier ministre.

(Ivana Sekularac et Edward McAllister; version française Camille Raynaud)