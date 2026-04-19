Elections législatives en Bulgarie, l'ex-président prorusse favori

par Alex Lefkowitz et Edward McAllister

Les Bulgares sont appelés aux urnes dimanche pour les huitièmes élections législatives en cinq ans, lors desquelles l'ancien président Roumen Radev, favorable à un rapprochement avec la Russie, fait figure de favori.

Ancien pilote de chasse et contempteur de l'euro, Roumen Radev a démissionné en janvier de ses fonctions de chef de l'Etat, essentiellement honorifiques, afin de pouvoir se présenter aux élections législatives à la tête de son parti Bulgarie progressiste (BP).

La dénonciation de la corruption a été l'un des moteurs de la vaste contestation ayant emporté en décembre le gouvernement sortant.

Le coût de la vie a également été une question brûlante, alors que la Bulgarie a adopté l'euro au mois de janvier. Le projet de budget prévoyant des hausses d'impôts présenté par le gouvernement sortant avait également contribué au mécontentement de la population.

Ces questions semblent l'avoir emporté auprès des électeurs sur les appels de l'ancien président en faveur d'une amélioration des relations avec Moscou ou d'une reprise des livraisons de pétrole et de gaz russes vers l'Europe.

"Je vais faire confiance à la nouveauté", a déclaré Georgi Bozhkov, un fonctionnaire de 37 ans inquiet face à la hausse du coût de la vie. "Quand quelque chose de nouveau se présente, il faut essayer."

Les enquêtes d'opinion créditaient vendredi le BP d'environ 35% des intentions de vote, devançant le GERB de l'ancien Premier ministre Boïko Borissov (18%) et le Mouvement des droits et des libertés, formation dont le chef de file est frappé de sanctions par les Etats-Unis et le Royaume-Uni pour corruption.

(version française Camille Raynaud)