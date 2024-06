Élections européennes : percée inédite en Bretagne, carton à Mayotte et position de force dans le Pas-de-Calais... le RN en tête dans 93% des communes de France

Les six votants d'Ornes, dans la Meuse, ont tous voté pour la liste de Jordan Bardella. À l'inverse, ceux d'Ozoir-la-Ferrière, en Seine-et-Marne, n'ont accordé que 3,2% des suffrages au RN.

( AFP / LUCAS BARIOULET )

Le Rassemblement national (RN) a remporté dimanche 9 juin une victoire sans précédent aux élections européennes. La liste menée par Jordan Bardella est arrivée en tête dans 93% des communes de France, selon les résultats publiés par le ministère de l'Intérieur.

Sur les 35.015 communes françaises, 32.613 ont placé la liste "La France revient !" du RN en tête des suffrages. Dans 269 de ces communes, le RN est arrivé premier ex-aequo avec une autre liste. Cela représente une grosse progression pour le parti de Marine Le Pen, qui était en tête dans 71% des communes (24.866 sur 35.047) lors des élections européennes de 2019. Déjà en tête à l'époque, le RN avait alors obtenu 23,34% des suffrages au niveau national , contre 31,36% cette année.

La liste RN est arrivée première dans la totalité des 319 communes du Lot-et-Garonne, des 101 communes du Territoire de Belfort, des 17 communes de Mayotte et des deux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle l'a également emporté dans plus de 99% des communes de l'Aisne, l'Aube, l'Eure, l'Indre, du Loir-et-Cher, de la Loire, du Loiret, du Var et des Vosges.

À l'inverse, le RN n'est arrivé en tête que dans une commune des Hauts-de-Seine, Le Plessis-Robinson, et dans 17,5% des communes de Seine-Saint-Denis.

• Percée en Bretagne

En Bretagne, région historiquement difficile pour le RN , la liste de Jordan Bardella l'a emporté dans 86,2% des communes, contre seulement 35,2% en 2019. Parmi les grandes villes bretonnes, Lorient et Concarneau ont placé pour la première fois le RN en tête.

Le village d'Ornes, dans la Meuse, est la seule commune à lui avoir accordé 100% de ses suffrages, mais avec seulement six votants.

Parmi les communes comptant plus de 10.000 inscrits sur les listes électorales, c'est Bruay-la-Buissière, dans le Pas-de-Calais, qui a le plus plébiscité la liste de Jordan Bardella, avec 63,4% des suffrages. Devant une autre ville du Pas-de-Calais, Hénin-Beaumont (61,4%), fief de Marine Le Pen, et Châteauneuf-les-Martigues (54,8%) dans les Bouches-du-Rhône.

Toulon est la grande ville (plus de 100.000 inscrits) où le RN a obtenu son plus grand succès , avec 36,8% des voix.

• Des miettes pour les autres listes

À l'inverse, c'est Ozoir-la-Ferrière, en Seine-et-Marne, qui a attribué le moins de votes au RN (3,2%), devant Lifou (7,4%) en Nouvelle-Calédonie, Montreuil (8,0%) en Seine-Saint-Denis, et Paris (8,5%).

Derrière le RN, les autres listes n'ont récolté que des miettes. La liste de la majorité présidentielle est celle qui enregistre la plus grosse chute, en arrivant en tête dans seulement 864 communes, soit 10 fois moins que les 8.523 communes de 2019. La liste d'EELV passe de 1.336 en 2019 à 78 communes en 2024 et la liste LR de 812 à 174 communes.

Bien que distancée par le RN, la liste PS-Place publique menée par Raphaël Glucksmann enregistre une forte progression , en l'emportant dans 1.084 communes, contre 185 en 2019. La liste LFI passe, elle, de 143 à 314 communes remportées.