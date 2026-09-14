Elections en Suède: les sociaux-démocrates "prêts" à gouverner malgré des résultats très serrés

Magdalena Andersson, à Stockholm, le 13 septembre 2026 ( TT News Agency / Jonas EKSTROMER )

La cheffe des sociaux-démocrates en Suède s'est dite "prête" à gouverner le pays, à l'issue des élections législatives du dimanche qui n'ont pas donné de clair vainqueur, laissant présager de longues et difficiles tractations entre partis.

Le pays nordique vit une nuit électorale pleine de rebondissements -- comme il en a l'habitude.

Il y a d'abord eu les rugissements des sociaux démocrates, lors de la publication des premiers sondages de sorties des urnes.

Les médias suédois donnaient alors une nette avance à Magdalena Andersson, 59 ans, qui rêve d'un retour à la tête du gouvernement depuis qu'elle a quitté le pouvoir en 2022, ainsi qu'un net recul de l'extrême droite alliée de la coalition au pouvoir.

A l'annonce des résultats, ses partisans ont commencé à s'enlacer tout sourire, en buvant une coupe de mousseux, ou une bière.

Mais cet écart a depuis fondu comme neige au soleil.

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson, à Landskrona (Suède), le 13 septembre 2026 ( TT NEWS AGENCY / Claudio BRESCIANI )

"Pour l'instant, nous sommes en tête. Et si cela se confirme, alors la Suède aura un nouveau gouvernement", a lancé Magdalena Andersson à ses supporters réunis au milieu de la nuit à Stockholm.

L'avance qu'elle évoque est pourtant infime: les résultats préliminaires créditent son bloc de 175 mandats contre 174 mandats pour l'alliance entre la droite et l'extrême droite, au pouvoir depuis 2022.

Et son rival, l'actuel Premier ministre Ulf Kristersson semble bien décidé à s'accrocher.

"La question de savoir quel gouvernement dirigera la Suède dans les années à venir reste ouverte", a-t-il lancé à ses partisans lors de la soirée électorale de son parti.

Le come-back de "Magda"?

Magdalena Andersson, à Stockholm, le 5 septembre 2026 ( TT News Agency / Jonathan NACKSTRAND )

La Suède va-t-elle donc assister au come-back de "Magda", comme on la surnomme dans ce pays nordique? Ou au maintien au pouvoir d'Ulf Kristersson, avec l'entrée de ministres d'extrême droite, malgré le recul de leur parti passé de 20% à environ 17,5% des voix?

C'est ce qu'il faudra déterminer au cours des prochaines semaines - une fois le décompte terminé.

Il existe à ce stade deux scénarios.

Soit une alliance des partis de gauche -- pas une mince affaire tant le bloc est morcelé.

"Cela va prendre pas mal de temps, ils ne vont pas tomber d'accord tout de suite", prédit Anders Sannerstedt, de l'Université de Lund à l'AFP.

Ce bloc est composé de partis (du centre à l'extrême gauche) qui ont du mal à s'entendre.

"La situation s'annonce difficile", concède Emilia Wikström Melin, une électrice suédoise depuis la soirée électorale sociale-démocrate.

"Mais j'ai pleinement confiance en Magdalena: c'est une négociatrice chevronnée et elle a un plan pour que cela fonctionne", assure la quadragénaire.

Les équipes de l'actuel Premier ministre conservateur, Ulf Kristersson, misent sur l'inverse.

"Même s'ils gagnent, ils auront du mal à former un gouvernement", veut croire Oliver Andersson, membre des Jeunes du Parti modéré, auprès de l'AFP.

M. Kristersson, 62 ans, multiplie, lui, les appels du pied au parti centriste, actuel membre de l'opposition de gauche.

Dans un entretien à l'AFP à quelques jours du scrutin, le dirigeant suédois plaidait pour obtenir quatre ans de plus pour "rendre à la Suède sa grandeur" - un clin d'oeil à la célèbre formule du président américain Donald Trump.

ABBA à gauche

De longs mois durant, sa coalition gouvernementale, constituée en 2022 et alliée avec l'extrême droite au Parlement, était donnée perdante face au bloc de gauche. Mais des enquêtes d'opinions récentes lui ont donné quelques raisons d'espérer.

Un des principaux arguments de l'opposition contre sa candidature? L'entrée de l'extrême droite au gouvernement.

Une personne vote aux élections législatives en Suède, le 12 septembre 2026 à Nacka, dans le comté de Stockholm ( AFP / Jonathan NACKSTRAND )

Ulf Kristersson s'est engagé à faire entrer les Démocrates de Suède dans son gouvernement en cas de victoire aux législatives.

Cette question a mobilisé certaines des personnalités les plus connues de Suède.

A commencer par Benny Andersson, un des membres du cultissime groupe ABBA, qui a revisité dimanche leur tube "Mamma Mia" pour rallier la candidate du bloc de gauche.