 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Election présidentielle serrée au Portugal, un second tour probable
information fournie par Reuters 18/01/2026 à 13:55

par Andrei Khalip

Les Portugais sont appelés aux urnes dimanche pour élire un nouveau président, mais les trois candidats en lice, parmi lesquels le leader du parti Chega d'extrême-droite, sont si proches dans les sondages qu'un second tour pour les départager apparaît probable.

Durant les cinq décennies qui ont suivi la fin de la dictature fasciste au Portugal, un second tour dans un scrutin présidentiel ne s'est avéré nécessaire qu'une seule fois - en 1986 -, signe que le paysage politique est devenu fragmenté avec la montée de l'extrême-droite et le désenchantement des électeurs vis-à-vis des partis traditionnels.

Le président portugais occupe essentiellement une fonction honorifique mais dispose néanmoins, dans certains circonstances, du pouvoir de dissoudre le Parlement, d'appeler à des élections législatives anticipées et de mettre son veto à un législation.

Environ 11 millions d'électeurs sont inscrits sur les listes. Les bureaux de vote fermeront à 19h00 GMT, les premiers sondages de sortie des urnes sont attendus vers 20h00 GMT et la publla ication des résultats dans la nuit.

Selon le dernier sondage réalisée vendredi par Pitagorica, le socialiste Antonio Jose Seguro est crédité de 25,1% des intentions de vote, suivi du leader de Chega, Andre Ventura (23%) et de JoaoCotrim de Figueiredo, membre du Parlement européen pour le parti de droite Initiative libérale (22,3%).

Huit autres candidats se présentent à l'élection pour succéder à l'actuel chef de l'État, Marcelo Rebelo de Sousa (centre-droit), qui ne pouvait briguer un troisième mandat consécutif.

(Gilles Guillaume pour la version française)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank