Election présidentielle serrée au Portugal, un second tour probable

par Andrei Khalip

Les Portugais sont appelés aux urnes dimanche pour élire un nouveau président, mais les trois candidats en lice, parmi lesquels le leader du parti Chega d'extrême-droite, sont si proches dans les sondages qu'un second tour pour les départager apparaît probable.

Durant les cinq décennies qui ont suivi la fin de la dictature fasciste au Portugal, un second tour dans un scrutin présidentiel ne s'est avéré nécessaire qu'une seule fois - en 1986 -, signe que le paysage politique est devenu fragmenté avec la montée de l'extrême-droite et le désenchantement des électeurs vis-à-vis des partis traditionnels.

Le président portugais occupe essentiellement une fonction honorifique mais dispose néanmoins, dans certains circonstances, du pouvoir de dissoudre le Parlement, d'appeler à des élections législatives anticipées et de mettre son veto à un législation.

Environ 11 millions d'électeurs sont inscrits sur les listes. Les bureaux de vote fermeront à 19h00 GMT, les premiers sondages de sortie des urnes sont attendus vers 20h00 GMT et la publla ication des résultats dans la nuit.

Selon le dernier sondage réalisée vendredi par Pitagorica, le socialiste Antonio Jose Seguro est crédité de 25,1% des intentions de vote, suivi du leader de Chega, Andre Ventura (23%) et de JoaoCotrim de Figueiredo, membre du Parlement européen pour le parti de droite Initiative libérale (22,3%).

Huit autres candidats se présentent à l'élection pour succéder à l'actuel chef de l'État, Marcelo Rebelo de Sousa (centre-droit), qui ne pouvait briguer un troisième mandat consécutif.

(Gilles Guillaume pour la version française)