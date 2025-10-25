Election présidentielle en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara brigue un quatrième mandat

par Coulibaly Media et Robbie Corey-Boulet

La Côte d'Ivoire vote samedi à l'occasion d'une élection présidentielle lors de laquelle le président sortant, Alassane Ouattara, brigue un quatrième mandat.

Après une réélection contestée en 2020, le chef de l'Etat, âgé de 83 ans, avait dit qu'il ne se représenterait pas à l'issue de son mandat, avant de changer d'avis en janvier dernier.

Alassane Ouattara est donné favori alors que l'ancien président Laurent Gbagbo et le chef de file de l'opposition Tidjane Thiam ont été déclarés inéligibles.

Lors de l'annonce de sa candidature au mois de juillet, Alassane Ouattara a déclaré qu'un quatrième mandat serait un mandat de "transmission générationnelle", une position qu'il a réaffirmée cette semaine devant les journalistes.

"Nous savons que le pays doit renouveler son équipe", a-t-il dit. "Il n'est pas facile de travailler au même rythme à nos âges."

LES JEUNES IVOIRIENS SCEPTIQUES

Alassane Ouattara a tenté de diversifier l'économie du pays ouest-africain, premier producteur mondial de cacao, tout en investissant dans les écoles et les infrastructures routières pour attirer davantage d'investissements privés.

"Nous avons transformé la Côte d'Ivoire", a-t-il dit jeudi lors d'un rassemblement à Abidjan. "Le pays a connu une croissance extraordinaire depuis 2011 et cette croissance doit se poursuivre."

Tout le monde n'est toutefois pas convaincu.

"Nous en avons assez de voir des personnes âgées prendre des décisions pour nous, la jeune génération", a déclaré Landry Ka, un étudiant de 22 ans.

"Nous sommes jeunes et nous voulons quelqu'un qui comprenne vraiment les problèmes auxquels sont confrontés les jeunes en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui viendra et nous permettra de trouver un emploi."

Landry Ka a dit qu'il apporterait son soutien à Simone Gbagbo, l'ancienne première dame âgée de 76 ans. Le candidat le plus jeune est l'ancien ministre du Commerce Jean-Louis Billon, âgé de 60 ans.

"De nombreux jeunes Ivoiriens expriment un profond scepticisme à l'égard de l'élite politique, invoquant le chômage persistant, les inégalités économiques et l'absence de représentation significative", a déclaré Chukwuemeka Eze, directeur du programme Democratic Futures in Africa (Avenirs démocratiques en Afrique) de l'Open Society Foundations.

Les bureaux de vote ouvriront leurs portes à 08h00 GMT et fermeront à 18h00 GMT. Plus de huit millions de personnes sont inscrites pour voter samedi.

Les résultats préliminaires sont attendus dans les cinq jours. Un deuxième tour de scrutin sera organisé si aucun candidat n'obtient plus de 50% des voix au premier tour.

(Avec Loucoumane Coulibaly et Ange Aboa; version française Camille Raynaud)