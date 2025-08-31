 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ekitike appelé en équipe de France pour remplacer Rayan Cherki
31/08/2025 à 18:11

Ekitike appelé en équipe de France pour remplacer Rayan Cherki

Ekitike appelé en équipe de France pour remplacer Rayan Cherki

Grande première pour Hugo Ekitike !

Auteur d’un début de saison plus que convaincant, la recrue estivale de Liverpool va connaître les joies d’un premier rassemblement avec les grands à Clairefontaine . La blessure de Rayan Cherki, une déchirure du quadriceps qui lui fera manquer deux mois de compétition selon Pep Guardiola, a en effet poussé l’encadrement de l’équipe de France à rappeler un nouvel élément pour les deux matchs de qualification pour la Coupe du monde face à l’Ukraine et l’Islande. Débarqué en provenance de l’Eintracht Francfort, l’ancien parisien brille en Premier League et se voit récompensé d’un début de saison à trois buts en trois matchs .…

JF pour SOFOOT.com

A lire aussi

  • La Juventus enchaîne, la Fiorentina ne décolle pas
    La Juventus enchaîne, la Fiorentina ne décolle pas
    information fournie par So Foot 31.08.2025 20:36 

    Le coaching d’Igor Tudor a payé. Mise en échec par un bon Nicola Leali dans les buts du Genoa, la Juventus a dû attendre l’heure de jeu pour voir ses deux sauveurs entrer en jeu : Filip Kostić et Dušan Vlahović. Les deux Serbes ont débloqué la situation sur corner, ... Lire la suite

  • Première victoire de la saison pour le Borussia Dortmund
    Première victoire de la saison pour le Borussia Dortmund
    information fournie par So Foot 31.08.2025 20:23 

    Les soubresauts de la semaine dernière sont derrière eux. Une semaine après un nul frustrant lors de la première journée de championnat , le Borussia Dortmund s’est largement imposé sur sa pelouse face à l’Union Berlin (3-0) , grâce notamment à un doublé de Sehrou ... Lire la suite

  • Première victoire pour le Paris FC, Monaco douche Strasbourg, Nice encore battu
    Première victoire pour le Paris FC, Monaco douche Strasbourg, Nice encore battu
    information fournie par So Foot 31.08.2025 19:32 

    Alors qu'Ilan Kebbal a encore brillé pour offrir son premier succès au Paris FC, Monaco a retrouvé le chemin de la victoire, pendant que Nice a encore déçu au Havre. 38 buts and still counting ! Énorme après-midi en Ligue 1, avec des buts sur toutes les pelouses, ... Lire la suite

  • Premier League - Liverpool - AFC Bournemouth
    Football-Première sélection chez les Bleus pour Ekitiké, qui remplace Cherki
    information fournie par Reuters 31.08.2025 18:37 

    PARIS (Reuters) -L'attaquant Hugo Ekitiké a été sélectionné dimanche pour la première fois en équipe de France pour pallier le forfait de Rayan Cherki lors du prochain rassemblement, a annoncé la Fédération française de football (FFF). "À la veille du premier rassemblement ... Lire la suite

