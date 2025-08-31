Ekitike appelé en équipe de France pour remplacer Rayan Cherki

Grande première pour Hugo Ekitike !

Auteur d’un début de saison plus que convaincant, la recrue estivale de Liverpool va connaître les joies d’un premier rassemblement avec les grands à Clairefontaine . La blessure de Rayan Cherki, une déchirure du quadriceps qui lui fera manquer deux mois de compétition selon Pep Guardiola, a en effet poussé l’encadrement de l’équipe de France à rappeler un nouvel élément pour les deux matchs de qualification pour la Coupe du monde face à l’Ukraine et l’Islande. Débarqué en provenance de l’Eintracht Francfort, l’ancien parisien brille en Premier League et se voit récompensé d’un début de saison à trois buts en trois matchs .…

JF pour SOFOOT.com