Eduardo Camavinga présente ses excuses

Qui s’excuse s’accuse. Eduardo Camavinga a publié un message sur ses réseaux sociaux pour présenter ses excuses à ses coéquipiers et aux supporters madrilènes après son expulsion lors du quart de finale retour de Ligue des champions face au Bayern. « J’assume ma part de responsabilité. Je veux m’excuser auprès de mon équipe et de tous les Madridistas. Merci pour votre soutien. Hala Madrid, pour toujours » , a écrit l’international français sur sa page Instagram. Une expulsion lourde de conséquences pour le Real Madrid, qui a encaissé dans la foulée deux buts, synonymes d’élimination.

Camavinga dans une période difficile

La saison dernière, après son carton rouge similaire contre Arsenal au même stade de la compétition, Camavinga avait déjà posté un message d’excuse sur Instagram. La carrière de l’ancien Rennais est au point mort depuis plusieurs mois sous les couleurs madrilènes.…

TC pour SOFOOT.com