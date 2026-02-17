Eduardo Camavinga amuse la galerie avant Benfica-Real Madrid

Tout en humilité. Eduardo Camavinga est revenu sur ses accomplissements chez les Merengues ce lundi en conférence de presse avant de défier le Benfica Lisbonne, une équipe contre laquelle l’écurie madrilène a chuté le 28 janvier dernier (4-2).

« Je pense que je dois faire beaucoup plus, explique l’ancien Rennais. J’en suis conscient et j’en suis capable. Les supporters du Real Madrid n’ont pas encore vu tout le potentiel de Camavinga. Parce que je peux donner beaucoup plus. » Le joueur arrivé au Real en 2021, régulièrement miné par des pépins physiques , connaît un exercice 2025-2026 plus compliqué avec 15 titularisations sur 29 possibles, se contentant notamment d’entrées en jeu sous Xabi Alonso.…

SW pour SOFOOT.com