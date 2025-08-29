Edon Zhegrova se serait mis d'accord avec l'OM
Bientôt la fin du feuilleton Zhegrova ?
Depuis le début du mois d’août, l’Olympique de Marseille cherche à attirer dans ses rangs le Lillois Edon Zhegrova. À trois jours de la fin du mercato, les Phocéens auraient trouvé un accord contractuel avec le Kosovar ce vendredi, d’après les informations de L’Équipe. Désormais, le board marseillais doit entamer les négociations avec le LOSC pour officialiser ce recrutement clinquant.…
MBC pour SOFOOT.com
