EDF lance une haute école de soudeurs face à la pénurie de main-d'oeuvre

( AFP / DANIEL LEAL )

Accompagné de trois entreprises nucléaires, EDF a lancé une école de soudeurs. Provisoirement implanté dans le Cotentin (Manche), l'établissement sera définitivement basé à Cherbourg.

EDF, Orano, CMN et Naval Group se sont alliées pour lancer Hefais, la Haute école de formation en soudage. Ces "acrobates" de précision sont très recherchés, par une filière française en manque de soudeurs pour réparer les tuyaux des centrales, ou bâtir les sous-marins du futur.

Reprenant le nom du dieu grec Hephaistos régnant sur les forges et la métallurgie, Hefais accueille ses 40 premiers stagiaires depuis la rentrée, dont 22 demandeurs d'emploi.

Pour l'instant, l'école est provisoirement basée à la Hague dans le Cotentin (Manche). Mais elle quittera le berceau de la filière nucléaire civile et militaire pour un bâtiment définitif à Cherbourg.

200 personnes formées par an à partir de 2023

L'établissement devra former 200 personnes par an, à partir de 2023 : "Il y a urgence, car nous sommes sur des développements industriels majeurs dans les prochaines années", indique le président de la nouvelle école, David Le Hir.

Le président de l'établissement, qui est aussi le directeur de la centrale de Flamanville 1 et 2, mentionne notamment les projets de six nouveaux réacteurs EPR et de futurs sous-marins de dernière génération.

Hefais entend désormais former les "meilleurs soudeurs et soudeuses de France". Corentin Lelièvre, directeur de l'établissement, assure des débouchés prometteurs pour les futurs élèves.

"Ils auront accès à des postes en réalité augmentée ou virtuelle", explique-t-il. "Et ils souderont pour de vrai dans des environnements exigus, comme des morceaux de bateaux ou des tuyauteries de centrales. Ce qui devrait "accélérer leur employabilité", estime le directeur.

7.000 offres de soudeurs recensés par Pôle emploi

L'école est ouverte aux demandeurs d'emploi pour des formations de neuf mois. Son investissement total s'élève à quelque 10 millions d'euros financés aussi par la région et l'agglomération du Cotentin.

Elle est aussi ouverte aux salariés de la métallurgie désireux de se reconvertir ou de se perfectionner. Elle se rapprochera aussi d'établissements scolaires de la région.

Toutefois, la Haute école de formation en soudage ne pourra pas répondre à elle au "besoin colossal".

Actuellement, Pôle emploi recense "7.000 offres", souligne le directeur de l'établissement. En ce qui concerne les rémunérations, elles n'ont pas encore suivi la forte pression de la demande.