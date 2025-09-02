Ederson débarque à Fenerbahçe
Une bonne nouvelle pour Donnarumma.
C’est enfin officiel, Ederson s’est engagé avec Fenerbahçe . Le club stambouliote a officialisé la nouvelle ce mardi matin dans un communiqué expliquant : « Notre club a conclu un accord avec Manchester City pour le transfert du gardien brésilien Ederson. Le joueur a été transféré à Istanbul pour finaliser sa signature. » …
LB pour SOFOOT.com
