Éder Militão marque un but de son propre camp, en amical contre Leganés
Des fourmis dans les jambes.
Blessé de novembre à juillet, Éder Militão (27 ans) a bien l’intention de rattraper le temps perdu. Ce vendredi à l’occasion d’un match amical contre le CD Leganés disputé à huis clos au centre d’entraînement de Valdebebas, le défenseur international brésilien (35 capes pour 2 buts) s’est fait plaisir en inscrivant l’un des quatre buts des siens (4-1) .…
JB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
