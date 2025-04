Edenred restera "très vigilant" en 2025 même s'il n'est "pas impacté par les tarifs douaniers"

information fournie par AFP • 16.04.2025 • 08:57 •

Comme il le fait chaque jour depuis plus de vingt ans, Carlos parcourt un quartier de La Havane pour recueillir les paris et mises de la "bolita", la loterie clandestine cubaine qui ne cesse de gagner des adeptes dans un pays en crise. "Les gens jouent plus que ... Lire la suite