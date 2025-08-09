Eden Hazard sur son Mondial 2018 : « Contre le Brésil et la France, j'étais trop fort »

De passage dans le canapé de Zack Nani vendredi soir pour Zack en Roue Libre , Eden Hazard (34 piges, et retraité depuis deux ans) s’est un peu lâché. En plus d’évoquer ses contacts réguliers avec le PSG – qui n’ont néanmoins jamais abouti –, la légende du football belge (126 sélections, 33 buts) s’est aussi livré sur son Mondial 2018 en Russie, qui fut peut-être le sommet de sa carrière : « Ce match-là (le quart de finale contre le Brésil, remporté 2-1, NDLR) , et même la demi-finale contre la France (pas besoin de préciser le score) , ce sont les deux matchs où je me suis dit… waw, j’étais trop fort. Sans me la raconter, je suis rentré dans le vestiaire et je me suis dit : “T’es trop chaud” (rires) . Tu as tous les gens qui viennent et qui te disent : “T’es trop fort” . J’étais avec mon petit frère dans le vestiaire, Thorgan, et on kiffait le moment. »

Hazard vs Brésil à la CDM 2018 nan fallait être là pic.twitter.com/hJTbNUns1q…

JB pour SOFOOT.com