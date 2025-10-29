Eden Hazard fait son entrée au Hall of Fame de la Premier League
Hazardinho dans la légende.
Ce mercredi, Eden Hazard a été intronisé au Hall of Fame de la Premier League, qui récompense les plus grands joueurs de l’histoire du championnat anglais . Déjà présélectionné en 2024, l’ancien international belge fait donc son entrée au fameux « temple de la renommée » d’outre-Manche. Vainqueur du championnat à deux reprises avec Chelsea en 2015 et 2017, l’amoureux du dribble avait également été nommé meilleur joueur de l’année en 2015.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
