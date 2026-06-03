Eden Hazard a un burger à son nom
Dans la sauce. Quinze années tout pile après le « burger gate » en sélection belge, Eden Hazard a lancé son propre sandwich, en collaboration avec la chaîne de fast-food Quick . Le 3 juin 2011, une image le montrant en train de s’enfiler un burger, quelques minutes après avoir été remplacé par son coach Georges Leekens lors d’un match de sélection contre la Turquie, avait fait grand bruit au Plat pays. Belle vision de jeu Eden, avec ce clin d’œil 15 ans plus tard jour pour jour
OC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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