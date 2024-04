Économie de guerre : Emmanuel Macron à Bergerac jeudi pour lancer la construction d'une usine de poudre

La France veut renforcer sa souveraineté en créant -ou en recréant- des capacités de production nationales, notamment dans les munitions. La guerre en Ukraine montre, dans ce domaine, les lacunes de l'Hexagone.

( AFP / JOHN THYS )

Emmanuel Macron va se rendre jeudi à Bergerac, en Dordogne, pour poser la première pierre d'une usine de production de poudre propulsive pour les obus. Une étape dans la mise en place de "l'économie de guerre" qu'il appelle de ses vœux pour mieux répondre aux besoins de l'Ukraine, mais surtout, pour réindustrialiser et réarmer la France. Le chef de l'État, accompagné des ministres de l'Économie Bruno Le Maire et des Armées Sébastien Lecornu, rencontrera également les dirigeants de l'industrie française de l'armement, a annoncé mardi 9 avril l'Élysée sans plus de précisions.

Emmanuel Macron exhorte les industriels de défense français à accélérer le passage au "mode économie de guerre" et son corollaire, le réarmement. L'économie de guerre, c'est produire plus et plus rapidement" , martèle un conseiller présidentiel.

Lors de ses voeux aux Armées en janvier à Cherbourg (Manche), le président de la République avait fustigé la "forme d'engourdissement satisfait" qui avait gagné le secteur avant l'invasion de l'Ukraine et réclamé des délais de production plus resserrés.

La France veut également renforcer sa souveraineté en créant des capacités de production nationales afin de moins dépendre des aléas à l'étranger. Le site du groupe français Eurenco à Bergerac est à cet égard emblématique avec un "retour de capacités de production en France" , a souligné l'Élysée.

"Notre carnet de commandes est plein jusqu'à 2028"

Héritier de la Société nationale des poudres et explosifs (SNPE), Eurenco fabriquait de la poudre propulsive, composant essentiel de l'artillerie, depuis 1915 à Bergerac. Mais ces capacités de production ont été démantelées en 2007 . L'usine de Bergerac va de nouveau produire 1.200 tonnes de poudre par an. La production démarrera au "premier trimestre 2025" et les premières charges propulsives arriveront en Ukraine au "premier semestre 2025".

Eurenco, créé en 2004 et détenu par l'État , est le leader européen des poudres et explosifs avec des sites en France (Bergerac et Sorgues), en Suède, en Belgique et aux États-Unis. Ses poudres, propulsives ou explosives, entrent dans l'ensemble des munitions françaises et beaucoup d'européennes, bombes, têtes de missiles et de torpilles, obus ou munitions de moyen calibre, souligne l'Élysée.

L'entreprise, endormie pendant la décennie précédente, est désormais en pleine effervescence. "On n'a pas le choix, au cours des six derniers mois, on a reçu pour un milliard de commandes, confiait aux Échos, en février, le directeur général délégué d'Eurenco, Yves Traissac. Et on en attend encore autant au cours des six prochains mois. Notre carnet de commandes est plein jusqu'à 2028 et commence déjà à se remplir pour 2030 !"

Répondant à la forte demande suscitée par la guerre en Ukraine, Eurenco va investir près de 500 millions d'euros entre 2024 et 2026 pour multiplier par dix sa production de poudres de gros calibre.

Il va aussi doubler sa capacité de production de charges modulaires, qui contiennent de la poudre et sont posées derrière l'obus dans le canon pour le propulser.