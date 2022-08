Ecole : Olivier Klein travaille pour que "les enfants aient tous leurs fournitures" gratuitement à la rentrée 2023 dans les quartiers populaires

Le ministre délégué chargé de la Ville et du Logement, Olivier Klein, à Paris le 13 juillet 2022. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"L'école républicaine est gratuite, on sait qu'au delà de l'allocation de rentrée scolaire, il y a d'autres dépenses importantes", a fait savoir le ministre délégué chargé de la Ville et du Logement, Olivier Klein, sur France Info ce vendredi 26 août.

L'inflation frappe fort sur les familles à quelques jours de la rentrée et des traditionnels achats de fournitures scolaires. L'allocation de rentrée scolaire (ARS), versée sous conditions de ressources, a été revalorisée de 4% (376,98 euros par enfant de 6 à 10 ans, jusqu'à 411,56 euros de 15 à 18 ans).

Pour les plus modestes, le ministre délégué chargé de la Ville et du Logement, Olivier Klein, réfléchit à un autre dispositif. "On parle avec le ministre de l'Education Pap Ndiaye de cette question des fournitures. (...) A Clichy-sous-Bois, cela fait trois ans maintenant que tous les ans à la rentrée tous les enfants du CP au CM2 vont avoir sur leur table l'ensemble du trousseau nécessaire, beaucoup de maires font ça déjà", a expliqué celui qui est également maire de Clichy-sous-Bois.

"L'école républicaine est gratuite, on sait qu'au delà de l'allocation de rentrée scolaire, il y a d'autres dépenses importantes", a rappelé le ministre. "J'ai envie avec le ministre de travailler pour la rentrée 2023 à une procédure qui ferait que dans les quartiers populaires les enfants aient tous leurs fournitures" gratuitement, a annoncé Olivier Klein, tout en précisant qu'il "faudra travailler, faire du sur-mesure, on va réfléchir."

Forte hausse du coût des fournitures scolaires

Dans sa 38e enquête annuelle sur le coût de la rentrée en classe de sixième, la fédération nationale Familles de France constate une "forte hausse de 4,25% du coût des fournitures scolaires" (208,12 euros contre 199,64 euros en 2021). La hausse frôle les 15% pour les articles de sport. Pour la présidente de Familles de France, Chantal Huet, "dans un contexte de dépenses contraintes de plus en plus lourdes, les familles ont du mal à tenir leur budget. On n'est plus dans le pouvoir d'achat, on est dans le reste à vivre", déplorait-elle mi-août.

"L'inflation n'épargne pas l'école et concerne l'intégralité de la scolarité, des fournitures à la restauration", insistait de son côté Eric Labastie, secrétaire général de la FCPE, première organisation de parents d'élèves. Par une circulaire du 30 juin, le ministère de l'Education nationale a demandé aux établissements scolaires de "s'attacher à produire des listes de fournitures raisonnables afin de limiter le coût financier pour les familles".