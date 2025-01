Ecole, boulot, pénos : la belle semaine du gardien de Bourgoin-Jallieu

Bourgoin-Jallieu a placé son nom sur la carte

Le 15 janvier 2025 restera gravé dans la mémoire de Ronan Jay et de toute la ville de Bourgoin-Jallieu. Le gardien de 23 ans a réalisé un exploit en stoppant les tirs d’Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso lors de la séance de tirs au but , offrant ainsi à son équipe la victoire contre l’Olympique lyonnais (2-2, 4-2 tab) en 16 es de finale de la Coupe de France. « C’est clairement une victoire qui va nous marquer à vie , a confié le fameux Jay à RMC , soulignant l’ampleur de l’événement pour la ville, habituellement plus tournée vers le rugby. Remplir le stade avec 7 000 personnes, et en plus battre l’OL, c’est incroyable. »…

BGC pour SOFOOT.com