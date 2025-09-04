Diagnostic: bioMérieux freiné par la Chine et les droits de douane américains

( AFP / JEFF PACHOUD )

Le spécialiste français du diagnostic, bioMérieux, a révisé jeudi à la baisse sa perspective de chiffre d'affaires pour 2025 en raison de la "faiblesse du marché chinois" et anticipe un "impact négatif mais néanmoins gérable" des taxes douanières américaines tout en relevant un objectif de rentabilité.

Le groupe table désormais sur une croissance organique de ses ventes comprise entre 6% et 7,5% cette année, contre "au moins 7%" précédemment, pénalisée par le ralentissement du marché chinois, selon un communiqué.

Le premier semestre a ainsi été marqué par "une baisse significative de l'ordre de 15% du chiffre d'affaires en Chine", un important marché pour bioMérieux, a détaillé à l'AFP, son directeur général Pierre Boulud.

La performance opérationnelle devrait en revanche croître plus fortement qu’anticipé, avec une hausse attendue cette année entre 12% et 18% du résultat opérationnel contributif avant éléments non récurrents, contre "au moins +10%" initialement.

Au premier semestre, les ventes totales du groupe ont progressé de 7,5% à 2,04 milliards d'euros mais son bénéfice net a reculé de 25,2% à 161 millions d'euros en raison d'une provision de 145 millions d'euros liée à l'acquisition en 2022 de la société américaine Specific Diagostics, spécialisée dans les tests de sensibilité aux antibiotiques.

"Le besoin médical est clairement là et la technologie est performante" pour déterminer rapidement la sensibilité d'une bactérie à divers antibiotiques, mais "la croissance des ventes est inférieure à nos attentes" en raison de conditions de remboursement défavorables de ce produit en Europe comme aux Etats-Unis, a déclaré M. Boulud.

Au-delà de cet enjeu, l'entreprise familiale qui réalise 45% de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis et qui y emploie 6.000 personnes, doit aussi composer avec l’instauration de droits de douane américains, qui devraient peser à hauteur "de 5 à 10 millions" d’euros sur sa rentabilité en 2025.

M. Boulud estime toutefois la situation "assez gérable", rappelant que 85% des produits vendus aux Etats-Unis sont fabriqués sur place. Le groupe reste néanmoins exposé aux nouvelles taxes sur les produits importés ainsi que sur certaines matières premières et composants en provenance de Chine et d’Europe.