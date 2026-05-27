Ebola-Pas de contamination avérée en Inde

(Actualisé avec résultat du test sur une ressortissante ougandaise)

Une ressortissante ougandaise placée en quarantaine à Bangalore, en Inde, pour une contamination par le virus Ebola présumée, a finalement été testée négative, a annoncé mercredi le ministère indien de la Santé.

Une source indiquait plus tôt à Reuters que la femme, âgée de 28 ans, souffrait de douleurs modérées susceptibles d'être compatibles avec une contamination au virus Ebola.

"Les résultats du test se sont avérés négatifs (...)" a dit le ministère de la Santé dans un communiqué.

L'Organisation mondiale de la santé qualifie l'actuelle épidémie d'Ebola, due à la souche rare de Bundibugyo pour laquelle il n'existe aucun vaccin, d'urgence de santé publique de portée internationale. Elle touche surtout l'est de la République démocratique du Congo, près de la frontière avec l'Ouganda.

Ebola est un virus souvent mortel qui provoque de la fièvre hémorragique, des vomissements et de la diarrhée. Il se transmet par contact direct avec des fluides corporels.

(Rishika Sadam, rédigé par Sakshi Dayal; version française Camille Raynaud)