Durov (Telegram) affirme que Paris lui a demandé de retirer des chaînes moldaves

(Actualisé avec message de la France sur X)

MOSCOU, 28 septembre - Le fondateur de Telegram, Pavel Durov, a accusé dimanche les services de renseignement français de lui avoir demandé par le biais d'un intermédiaire de censurer certaines chaînes moldaves de l'application de messagerie, avant l'élection présidentielle organisée en Moldavie l'année dernière, en échange d'une aide dans le cadre de son procès en France.

Les Moldaves votent dimanche à l'occasion d'élections législatives déterminantes pour la candidature du pays à l'Union européenne (UE) dans un contexte marqué, selon les autorités, par une campagne russe visant à influencer le scrutin.

Les autorités françaises n'ont pas répondu en détail aux accusations portées par Pavel Durov, arrêté en août 2024 au Bourget et mis en examen pour complicité d'activités criminelles en France. Le milliardaire se dit innocent et a par la passé qualifié les accusations à son encontre de "juridiquement et logiquement absurdes".

Le "compte officiel de riposte" du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères sur le réseau X a seulement publié une capture d'écran du message du jour du fondateur de Telegram, ainsi que de ses allégations passées d'intervention de Paris en Roumanie, avec ce commentaire : "Après la Roumanie, la Moldavie. @Durov aime porter des accusations alors que des élections sont en cours."

Pavel Durov a déclaré dimanche que, losqu'il était bloqué à Paris, les services de renseignement français étaient passés par un intermédiaire, qu'il n'a pas nommé, pour lui demander de "censurer" certaines chaînes Telegram pour le compte du gouvernement moldave.

Le fondateur de Telegram a ajouté que "quelques-unes qui violaient clairement (les) règles" avaient été supprimées et que l'intermédiaire lui avait dit que les services de renseignement français, en échange, "diraient du bien" de lui au juge ayant ordonné son arrestation.

"C'est inacceptable à plusieurs égards", a déclaré Pavel Durov. "Si l'agence a effectivement approché le juge, cela constitue une tentative d'ingérence dans le processus judiciaire."

"DES CHAÎNES DITES 'PROBLÉMATIQUES'"

"Si elle ne l'a pas fait et qu'elle a simplement prétendu l'avoir fait, elle a exploité ma situation juridique en France pour influencer des développements politiques en Europe de l'Est - un schéma que nous avons également observé en Roumanie."

En mai, Pavel Durov a déclaré que le chef de l'agence française de renseignement extérieur lui avait demandé d'interdire des voix conservatrices roumaines avant les élections.

La direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE) avait alors démenti.

Dans son message publié dimanche sur Telegram, Pavel Durov a déclaré que les services de renseignement français avaient fourni "une deuxième liste de chaînes moldaves dites 'problématiques'".

"Contrairement à la première, presque toutes ces chaînes étaient légitimes et entièrement conformes à nos règles", a-t-il ajouté. "Leur seul point commun était qu'elles exprimaient des positions politiques qui déplaisaient aux gouvernements français et moldave."

Pavel Durov a quitté la Russie en 2014 après avoir rejeté des demandes de fermeture de communautés d'opposition sur son réseau social VK, qu'il a depuis vendu.

Telegram, application cryptée qui compte plus d'un milliard d'utilisateurs actifs mensuels, est particulièrement influente en Russie, en Ukraine et dans les républiques de l'ex-Union soviétique.

Pavel Durov, né dans la ville soviétique de Leningrad et diplômé de l'université d'État de Saint-Pétersbourg, qualifie ses opinions politiques de "libertaires" et se dit inspiré par le cofondateur d'Apple, Steve Jobs.

(Rédigé par Guy Faulconbridge, avec Gus Trompiz à Paris, version française Benjamin Mallet)