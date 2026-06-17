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Dunkerque recrute un milieu de terrain russe
information fournie par So Foot 17/06/2026 à 15:41

Dunkerque recrute un milieu de terrain russe

Dunkerque recrute un milieu de terrain russe

Союз прибрежных видов спорта Данкерка si vous vous demandiez comme écrire union sportive du littoral de Dunkerque en russe.

Egor Prutsev, milieu offensif de 23 ans capable de jouer sur les côtés, rejoint librement l’USL Dunkerque jusqu’en 2030. Naviguant entre le championnat slovène (2023-2025) et serbe depuis son départ de Sotchi en 2022, l’ancien international espoir (2 sélections) appartenait à l’Étoile rouge de Belgrade, avec qui il a disputé 8 minutes de Ligue des champions face au FC Barcelone (2024-2025). Dernièrement prêté à l’OFK Belgrade (6 e du championnat serbe), il y a disputé 17 matchs (943 minutes), pour un but et cinq passes décisives. « La cellule de recrutement dunkerquoise suit ce profil depuis janvier 2024 » , écrit le club.…

NB pour SOFOOT.com

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