Dunkerque gifle Montpellier et se rapproche du Top 5
information fournie par So Foot•05/01/2026 à 22:42
Dunkerque gifle Montpellier et se rapproche du Top 5
Montpellier 1-3 Dunkerque
Buts : Mendy (83
e
) pour le MHSC // Yassine (6
e
), Sasso (58
e
), Robinet (68
e
) pour l’USLD
Double dose de souffrance : honorer la mémoire de Jean-Louis Gasset à la maison et prendre une valise derrière.…
La sanction est tombée. Suspecté d'avoir monté un système de fausses factures pour tromper la DNCG en 2019 alors que l'USL Dunkerque accusait un déficit de 350 000 euros, l'ancien président du club nordiste Jean-Pierre Scouarnec a été condamné à 15 mois de prison ...
Lire la suite
Fin du retour aux sources pour Flavien Tait. Ce lundi soir, le Rodez Aveyron Football a publié un communiqué déclarant que sa collaboration avec le milieu de terrain prenait fin d'un commun accord. « Cette décision fait suite à des échanges entre le joueur et le ...
Lire la suite
Sale issue pour Salisu. Touché au genou gauche en fin de match contre l'Olympique lyonnais, Mohammed Salisu ne se relèvera pas. Du moins, pas tout de suite. Ce lundi soir, le club principautaire a publié un communiqué indiquant que son défenseur sera absent jusqu'à ...
Lire la suite
