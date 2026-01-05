 Aller au contenu principal
Dunkerque gifle Montpellier et se rapproche du Top 5
information fournie par So Foot 05/01/2026 à 22:42

Montpellier 1-3 Dunkerque

Buts : Mendy (83 e ) pour le MHSC // Yassine (6 e ), Sasso (58 e ), Robinet (68 e ) pour l’USLD

Double dose de souffrance : honorer la mémoire de Jean-Louis Gasset à la maison et prendre une valise derrière.…

JD pour SOFOOT.com

